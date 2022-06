Intel Arc A380, delusione dai primi test: peggio di GTX 1650 e RX 6400 nel gaming

Dopo aver scoperto l'esorbitante prezzo di lancio della GPU Intel Arc A380, arrivano oggi i primi test della scheda grafica con alcuni videogiochi. Sfortunatamente, però, i risultati non sono dei migliori e sembrano collocare la proposta di Intel al di sotto di AMD e NVIDIA anche nel mercato entry-level.

L'utente di BiliBili Shenmedounengce ha infatti pubblicato un video in cui recensisce la scheda grafica e la testa con alcuni videogiochi. La configurazione testata è relativamente modesta, comparabile con quelle che effettivamente potrebbero ospitare una Arc A380 come propria scheda video.

Accanto alla Arc A380, dunque, troviamo una CPU Intel Core i5-12400, 16 GB di RAM, un SSD da 1 TB e una scheda madre B660M di ASUS, insieme ovviamente a Windows 11 come sistema operativo. Accanto alla Arc A380, con la stessa configurazione sono state testate anche la NVIDIA GTX 1650 e la RX 6400 di AMD, ovvero le principali proposte entry-level dei concorrenti di Intel.

Insieme a queste schede, poi, Shenmedounengce ha testato anche la RTX 3050 di NVIDIA e la RX 6500 XT di AMD. Nei benchmark di 3DMark, la Arc A380 sembra sbaragliare la concorrenza, sconfiggendo agevolmente la AMD RX 6400 e staccando la GTX 1650 di NVIDIA, benché quest'ultima abbia superato la proposta di Intel sul benchmark Fire Strike.

Sfortunatamente, le cose cambiano molto nel gaming, dal momento che la Arc A380 è la scheda grafica tra le sei analizzate con le peggiori performance in-game su tutti i giochi testati dal recensore cinese. Tra questi troviamo League of Legends, GTA V, PUBG, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5 e Red Dead Redemption 2.



Benché dai grafici diffusi dall'utente, che trovate riportati in calce, sia difficile estrapolare dei dati chiari sugli FPS raggiunti dalla scheda, pare evidente che essa venga superata dalle rivali di AMD e di NVIDIA con ampio margine.