Intel Arc A380, non usatela per il mining! Le performance sono pessime

Dopo aver visto il design della scheda Intel Arc A770 in un video ufficiale di Intel, arrivano oggi alcune novità relative alla GPU entry-level del produttore di Santa Clara, la Arc A380. Nello specifico, qualcuno sembra aver testato la Arc A380 nel mining di Ethereum, con dei risultati decisamente poco incoraggianti.

Il tool per il mining di Ethereum Nanominer, infatti, ha ottenuto oggi il supporto per le GPU Intel Arc, il che significa che le schede grafiche di Intel possono ufficialmente essere utilizzare per minare criptovalute, esattamente come le componenti delle principali rivali, NVIDIA e AMD. Sfortunatamente, però, pare che le performance della Intel Arc A380, la GPU low-end del produttore americano, non siano esattamente granché nel mining.

Nello specifico, la Arc A380 offre un hashrate di 10,2 MH/s senza altre ottimizzazioni: a conti fatti, se consideriamo un consumo medio di 75 W durante i test per il mining, la scheda si posiziona alle spalle della NVIDIA GTX 1660 in termini di performance, risultando nettamente sconsigliata per chiunque voglia crearsi una nuova mining rig.

Il problema principale della scheda è il ridotto bus di memoria a 96-bit e il numero, altrettanto piccolo, di Xe Core: la Arc A380, infatti, vanta un complessivo di 8 Xe Core, che riescono a garantire una performance complessiva di 0,136 MH/s per Watt, ben al di sotto della media di 0,38 MH/s per Watt delle principali GPU per il mining sul mercato.

Per di più, alcune configurazioni della scheda non sono adatte al mining di Ethereum e di Ethereum Classic (ETC), dal momento che la loro VRAM da 6 GB scende a 4.832 MB a causa delle richieste grafiche di base di sistemi operativi come Windows: i tool per il mining di Ethereum, invece, richiedono almeno 5.127 MB di memoria libera. Ovviamente, però, con il Merge di Ethereum alle porte, il problema del mining su una Intel Arc A380 potrebbe diventare inesistente.