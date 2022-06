Intel: la ARC A380 è qui, ma come se la cava contro la Radeon RX 6400?

A poche ore di distanza dall'arrivo sul mercato della Intel ARC A380, sono in molti a chiedersi ancora quando arriveranno in Europa le tanto attese schede video da gaming Intel ARC nella loro prima generazione Alchemist.

Nel frattempo, un altro dubbio riguarda sicuramente le prestazioni, soprattutto in virtù degli ultimi benchmark e della prima review della A730M con risultati altalenanti, talvolta meglio e altre volte peggio di quanto preventivato.

Le ultime stime, tracciate dai ragazzi di 3DCenter, si concentrano invece proprio sulla versione desktop della A380. Secondo i dati raccolti dalla fonte, confrontati con i claim del produttore, le prestazioni di questa scheda sarebbero da rivedere leggermente al ribasso.

Il materiale a disposizione ha consentito di rivedere le performance in relazione a una RX 6400 con un target di gioco a dettagli medi in FullHD (1080p). Stando alle statistiche del team blu, la A380 dovrebbe puntare a prestazioni migliori di oltre il 25% con un prezzo consigliato leggermente inferiore. Secondo 3DCenter, invece, questo miglioramento dovrebbe attestarsi intorno al 4% in scenari d'utilizzo reali, di fatto andando a pareggiare l'offerta AMD, sebbene quest'ultima abbia delle ben note limitazioni in termini di memoria, di banda e di output video.

Nel frattempo, ricordiamo che contestualmente al lancio della scheda sul mercato è arrivato anche il reveal della prima Intel ARC A380 custom, di fatto la prima scheda video "non-reference" con architettura Intel Xe-HPG.