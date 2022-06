Intel ARC, la A730 è più potente della RTX 3070? Ecco cosa mostra 3DMark

Mentre il lancio occidentale delle Intel ARC Laptop si fa sempre più vicino, anche i test sulle schede video di prima generazione di Intel si fanno sempre più rumorosi. In particolare, a far parlare di sé nelle ultime ore è stata la Intel ARC A730M.

A mostrarla in azione è stato il leaker "Golden Pig Upgrade", il quale ha mostrato lo score di Time Spy ottenuto con un notebook equipaggiato con una configurazione composta da un processore Intel Core i7-12700H e proprio da una GPU Intel ARC A730M. Tralasciando le ottime prestazioni della CPU Alder Lake, l'attrazione del pacchetto è sicuramente la GPU laptop messa alla prova con il noto strumento di benchmark (in attesa del lancio del nuovo strumento per Ray Tracing e VRR dopo l'annuncio di 3DMark Speed Way).

Su Time Spy, la A730M ha raccolto ben 10.107 punti, superando in un colpo solo sia la RTX 3070 che la RTX 2080, entrambe in versione laptop e piazzandosi di un soffio al di sotto della RTX 3070 Ti e della RTX 2080 Super.

Come suggerito dai ragazzi di Videocardz, oltretutto, la A730M si dimostra superiore nei benchmark sintetici anche rispetto alle RTX 3070 Ti in configurazione inferiore ai 115W. Al netto di ciò, tuttavia, è bene ribadire che Intel ha predisposto delle ottimizzazioni specifiche nei confronti degli strumenti di 3DMark, quindi sarebbe opportuno attendere le prove su strada prima di poter trarre delle reali considerazioni in termini di performance.