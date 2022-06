Intel ARC A730M: la prima review svela a quale NVIDIA RTX corrisponde

In seguito alla pubblicazione dei primi test in-game della Intel ARC A730M, il team blu ha rilasciato i driver ufficiali con supporto alla GPU laptop da gaming della serie Alchemist.

Com'era lecito aspettarsi, è bastato poco tempo per i primi tester cinesi per aggiornare le proprie impressioni con i benchmark post-aggiornamento.

In particolare, ITHome ha addirittura pubblicato la sua recensione completa della A730M con risultati più attendibili e possibilmente vicini all'esperienza consumer.

Se i test in anteprima di Golden Pig Upgrade suggerivano prestazioni collocate a metà strada tra la RTX 3050 e la RTX 3060 mobile nel concreto, con una vicinanza sostanziale alla RTX 3060 nei test sintetici (dove però le GPU Intel godono di un'ottimizzazione mirata).

Coi nuovi driver, purtroppo, sembra che le prestazioni non si siano spostate più di tanto, restituendo risultati molto simili ai test precedenti. In poche parole, la scheda (che, ricordiamo, non è la top di gamma della Serie Alchemist) sul campo si colloca esattamente come precedente affermato, tra la RTX 3050 e la RTX 3060 Mobile, con qualche sporadica eccezione, sebbene il grosso dei limiti della A730M sembrerebbe essere ancora legato ai driver.

Nel frattempo, ricordiamo che Intel ha mostrato la A770 desktop al pubblico agli Intel Extreme Masters di Dallas.