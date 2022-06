Intel Arc A730M, trapelano finalmente i primi test in-game: ecco come se la cava

Finalmente, dopo una lunga serie di posticipi e rinvii, pare che qualcuno sia riuscito a mettere le mani su un GPU Intel Arc A730M: nella giornata di ieri, infatti, sono arrivati i primi benchmark della scheda grafica Intel, dai quali sembrava che la GPU potesse giocarsela ad armi pari con la RTX 3070 di NVIDIA.

Oggi, purtroppo, scopriamo che i primissimi risultati erano forse fin troppo lusinghieri: lo stesso utente che ieri ha postato i risultati della GPU Intel su alcuni benchmark come 3DMark Time Spy, infatti, ha oggi pubblicato le performance nel gaming della Arc 730M, che sembrano essere decisamente peggiori del previsto.

L'utente Golden Pig Upgrade, infatti ha spiegato che la GPU arriva a 70 FPS in Metro Exodus con settaggi alti con risoluzione 1920 x 1080p. Nello stesso gioco, questa volta con risoluzione 2560 x 1440p., la scheda scende fino a 55 FPS. Pare che le performance siano tuttavia peggiorate dalla mancanza di driver di Intel, che causa un framerate decisamente "ballerino", con minimi fino a soli 9 FPS.

In altri giochi, come F1 2020, le performance sembrano essere nettamente migliori. Per esempio, la Arc A730M ha mantenuto stabilmente i 60 FPS nel simulatore di corse con settaggi alti e con qualsiasi risoluzione: addirittura, neanche il minimo raggiunto dal FPS count sia mai sceso sotto gli 80 frame al secondo.

Invece, pare che la GPU avvia faticato con giochi come Assassin's Creed Odyssey con qualità molto alta, arrivando poco al di sopra dei 30 FPS in media e scendendo tra 9 e 10 frame al secondo in alcuni momenti. Benché sia difficile giudicare le performance di una GPU da tre soli test e non sappiamo molto della configurazione hardware, software e driver di Golden Pig Upgrade, è legittimo pensare che, all'atto pratico, la Arc A730M si collochi tra la RTX 3060 e la RTX 3050 mobile in termini di performance.