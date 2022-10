Intel ARC A750 e A770, ecco i primi benchmark reali delle GPU da gaming

Dopo aver appreso prezzo e data d'uscita della A750, il pubblico di appassionati dei prodotti Intel è ormai in fermento in attesa di poter mettere le mani sulle prime soluzioni da gaming del produttore americano.

Il grosso della curiosità, naturalmente, è rivolto alle prestazioni, finora solo ipotizzate oppure apprese tramite rumor verificabili solo in parte.

Ora, finalmente, con i primi esemplari ormai nelle mani dei primi tester, come di consueto in rete iniziano ad apparire anche i primi risultati sul campo, pur ribadendo che allo stato attuale anche questi punteggi vanno presi con la dovuta cautela.

Sia la A750 che la A770 sarebbero state testate su Geekbench con OpenCL e Vulkan. La Intel ARC A770, in particolare, avrebbe ottenuto 73,536 punti con le librerie Vulkan e 99,482 in OpenCL.

La A750, invece, si ferma rispettivamente a 66,609 e 88,828 punti. La differenza in casa, quindi, sarebbe intorno al 10%, ma è ancora più interessante andare a valutare come queste schede si collocano nello scenario attuale del mercato: la A770, in questo contesto, si mostra in leggero vantaggio sulla RTX 3060 e sotto alla RX 6700 XT su OpenCL; su Vulkan, invece, cede il fianco a entrambe le soluzioni dei competitor.

A ogni modo, anche se questi punteggi fossero confermati, ricordiamo che la prova sul campo sarà decisamente più rappresentativa delle reali performance di queste soluzioni grafiche.

Nel frattempo, ricordiamo il lancio in sordina della ARC A310.