Intel ARC A750: ecco i benchmark ufficiali in 48 giochi contro la RTX 3060

La conferma di Intel sull'uscita delle GPU Intel ARC nel 2022 ha già trovato una parziale conferma a distanza di una manciata di ore. Infatti, il produttore statunitense ha da poco pubblicato tantissime informazioni sulla A750.

Nella fattispecie, si tratta di una quantità di poco inferiore ai 50 titoli di giochi testati sulla scheda video di fascia media che dovrebbe essere in uscita nei prossimi mesi o settimane.

In questa ricca selezione di dati troviamo le prestazioni della scheda in DirectX 12 e Vulkan in diretta contrapposizione con quelle ottenute dalla RTX 3060.

La piattaforma di prova è completamente blu, senza troppe sorprese. Su una Z690 ROG MAXIMUS Hero prende posto un Intel Core i9-12900K accompagnato da 32 GB di RAM DDR5 Corsair Dominator Platinum RGB a 4800 MHz. Entrambe le schede sono state provate con questa piattaforma e su tale base la Arc A750 mostra performance generalmente superiori dal 3 al 5% su gran parte dei giochi. Tra questi, troviamo Monster Hunter Rise, Death Stranding: Director's Cut e Forza Horizon 5.

Ricordiamo che i lavori per portare sul mercato le GPU da parte del terzo player procedono a ritmo sostenuto, come dimostra il recente reveal delle Intel ARC per workstation con Ray Tracing e accelerazione hardware AV1.