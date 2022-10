Intel Arc, la A770 da 16 GB è più lenta del previsto? Le analisi degli utenti

Dopo aver scoperto che le prestazioni della Intel Arc A770 crollano sui PC che non supportano la tecnologia ReBAR, arriva oggi un'altra doccia fredda per chi intende comprare una GPU Intel di nuova generazione. A quanto pare, infatti, alcune Intel Arc A770 avrebbero una VRAM più lenta rispetto a quanto stabilito dal produttore.

A riportare la notizia è VideoCardZ, che spiega che il problema riguarderebbe la Limited Edition della Intel Arc A770 da 16 GB di VRAM, e non quella da 8 GB di memoria (dal momento che tale versione non viene venduta in Limited Edition in primo luogo). La Limited Edition della Intel Arc A770 16 GB è la versione "base" della scheda, ovvero quella messa in commercio direttamente da Intel, senza alcuna customizzazione operata dagli AIB.

Ebbene, secondo le schede tecniche diffuse da Intel, la Limited Edition della Arc A770 doveva avere una VRAM a 17,5 Gbps, contro i 16 Gbps della versione da 8 GB della stessa scheda. Stando a quanto riportano diversi utenti, invece, la velocità della memoria della GPU si ferma a 16 Gbps in entrambe le versioni, risultando dunque identica a prescindere dal quantitativo di VRAM della scheda o dal fatto che essa sia in versione Limited o meno.

Ciò influisce ovviamente sul bandwidth complessivo della scheda, che scende da 560 GB/s a 512 GB/s: in altre parole, la Intel Arc A770 16 GB, la top di gamma di Intel, ha un bandwidth complessivo pari a quello di due schede teoricamente di fascia più bassa, ossia la Arc A770 8 GB e la Arc A750. Stando alle repository di GitHub create dai fan, ciò dipenderebbe dal fatto che il clock della scheda sia più basso del previsto: a dispetto di una frequenza riportata pari a 2.187 MHz, infatti, la memoria girerebbe a circa 2.000 MHz.