Intel Arc: anche la A770 arriva in versione custom, ma solo in Cina

Intel ha lanciato le sue GPU Arc in Cina nella giornata di ieri, mentre il debutto europeo delle schede sembra essere ancora lontano. Intanto, però, gli AIB cinesi si stanno muovendo per la realizzazione di versioni custom delle componenti Intel: per esempio, GUNNIR ha annunciato una Arc A770 per il mercato asiatico.

GUNNIR è lo stesso AIB che, nella giornata di ieri, ha lanciato la prima GPU Intel Arc A380 Custom sul mercato cinese. Accanto al lancio della A380, dunque, il produttore ha anche pubblicato un teaser della propria Intel Arc A770, che sembra possedere un raffreddamento a tre ventole, a differenza delle due utilizzate per la Arc A380.

Al momento, la Arc A770 è la GPU flagship della linea Intel Arc e dovrebbe utilizzare una GPU ACM-G10 completa, dotata cioè di 32 Xe-Core e di un bus di interfaccia a 256-bit. La versione di GUNNIR della scheda video dovrebbe essere dotata di una VRAM da 8 GB, ma in commercio dovrebbe arrivare anche una variante della GPU dotata di memoria da ben 16 GB.

Pare poi che GUNNIR lancerà anche delle Arc A750 e Arc A580 custom. Le due schede dovrebbero essere state pensate per la fascia media e competere con la RTX 3060 di NVIDIA. La Arc A750, in particolare, dovrebbe essere dotata di 24 Xe-Core, per un complessivo di 3.072 ALU, mentre la Arc A580 dovrebbe avere una configurazione da 16 Xe-Core, con 2.048 ALU totali.

Per quanto riguarda la Arc A750, poi, possiamo aspettarci una VRAM da 8 GB o da 12 GB, rispettivamente insieme ad un bus a 256-bit o a 192-bit, mentre la Arc A580 dovrebbe avere una VRAM da 8 GB. La scorsa settimana, comunque, è comparso in rete anche un video gameplay delle GPU Intel Arc.