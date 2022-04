Intel Arc A770, delusione in vista? Nuovo benchmark non supera la RTX 3060

Tra le diverse schede grafiche della lineup Intel Arc, una delle più interessanti sembra essere la GPU di fascia medio-alta Arc A770. La scheda, che dovrebbe essere rilasciata nelle due varianti con VRAM da 8 GB e da 16 GB, è oggi trapelata in rete in un nuovissimo benchmark.

Il benchmark, che potete vedere riportato in calce, è stato realizzato su PugeBench DaVinci, una piattaforma che purtroppo si presta decisamente male ai test delle GPU. Vi invitiamo dunque a prendere i risultati mostrati dal software con le pinze, anche perché essi sembrerebbero essere estremamente negativi per la GPU Intel Arc.

La scheda grafica, infatti, arriva ad un punteggio generale di 500 punti, con 17 punti nel test 4K Media Score, 45 nel GPU Effects Score e 88 nel Fusion Score, anche se non è chiaro quale sia la differenza tra i tre punteggi. Come fa notare VideoCardZ, è possibile trovare nei database di PugeBench DaVinci delle NVIDIA RTX 3060 con risultati nettamente migliori di quello della GPU di fascia alta di Intel, che farebbe registrare in particolare un GPU Effects Score pari a meno della metà di quello di una RTX 3060.

In generale, stando a quanto sappiamo, la A770 con 8 GB di VRAM dovrebbe avere delle performance a metà tra le RTX 3060 e 3070 di NVIDIA, perciò il benchmark di PugeBench andrebbe nettamente rivisto verso l'alto. Non è comunque la prima volta che i test di una GPU Intel si rivelano sbagliati, dal momento che anche la Intel Arc A350M si è rivelata più potente rispetto a quanto previsto dai test hardware prima del lancio.

Tuttavia, sembra anche che il test sia stato eseguito direttamente da dei dipendenti di Intel al lavoro sulle GPU Arc, dal momento che la CPU utilizzata, un Intel Core i5-9600K, è già apparso in diversi altri benchmark e leak relativi alle GPU Arc negli scorsi mesi.