Intel Arc, la A770 si mostra di nuovo in un video: il design è elegantissimo

Il prezzo della GPU Intel Arc A770 è stato confermato per errore dalla stessa Intel a metà agosto, ma pare che la compagnia di Santa Clara sia ora pronta per sbottonarsi ulteriormente riguardo alla sua scheda video top di gamma, rivelando in particolare il design e il form factor della Intel Arc A770.

Le nuove immagini della scheda grafica "top di gamma" della serie Arc arrivando direttamente dagli Intel Gamer Days, un'iniziativa di Intel che continuerà fino al 4 settembre e che permetterà ai fan dell'azienda di dare un'occhiata più da vicino alle soluzioni Intel per il gaming ad alte prestazioni, mostrando diversi videogiochi in azione su dei PC full-Intel e alcune build con le nuove schede video della serie Arc.

Un assemblaggio, in particolare, è stato realizzato dagli streamer Cobalt Streak e Robeyetech insieme a Intel, che ha permesso ai due content creator di usare una GPU Intel Arc A770 per la propria build, la quale comprendeva anche una CPU Intel Core i9-12900K, un SSD NVMe Intel 660p e una scheda madre ASUS ROG Strix Z690-E. Intel ha poi condiviso alcune immagini del PC assemblato, che ci permettono di dare una nuova occhiata dal vivo alla Intel Arc A770: trovate le immagini della scheda in calce a questa notizia.

La versione della scheda utilizzata per la build è la Intel Arc A770 Limited Edition, che dovrebbe essere una sorta di founders edition della GPU. Come potete vedere dalle immagini, la scheda ha un frame esterno di colore nero, con finiture in argento e alcune strisce LED con illuminazione RGB che circondano il corpo della componente, fornendole un look estremamente elegante.

Sfortunatamente, la build non è stata testata in alcun benchmark, perciò non sappiamo se Intel abbia risolto i problemi driver che flagellavano le GPU Arc fino a qualche settimana fa. Ad ogni modo, la presenza della A770 ai Gamer Days sembra essere un'ulteriore conferma dell'imminente lancio delle GPU Intel anche in occidente.