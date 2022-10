No, la Intel Arc A770 non ha le memorie più lente: ecco il fix di Intel!

Le edizioni speciali delle prime schede video Intel Arc sono divenute oggetto del desiderio di moltissimi appassionati, eppure non tutto è andato per il verso giusto sul fronte delle prestazioni: alcuni utenti hanno segnalato memorie più lente sulla Arc A770, ma l'azienda ha già la soluzione.

In particolare, la scheda da 16 GB sarebbe dovuta arrivare sul mercato con memorie da 17,5 Gbps, ma nella realtà dei fatti stentava a raggiungere i 16 Gbps. Come conseguenza, questa scheda risultava decisamente più castrata rispetto al suo potenziale teorico, con una banda massima di 512 GB/s anziché i 560 GB/s da scheda tecnica.

Per fortuna, a quanto pare si trattava di una problematica risolvibile in maniera piuttosto semplice da parte del produttore, che proprio in queste ore ha pubblicato un nuovo driver sul canale beta che risponde proprio a questa problematica.

Nel changelog è possibile leggere a chiare lettere, tra i problemi risolti, che "alcune schede desktop Intel Arc Serie A700 potrebbero mostrare valori di frequenza delle VRAM inferiori del previsto".

Se siete tra i fortunati possessori di una di queste schede, potrebbe interessarvi, quindi, dare un'occhiata alla pagina ufficiale del supporto Intel per provare i driver beta della build 31.0.101.3793, oppure aspettare la versione stabile una volta pubblicata in via definitiva.

