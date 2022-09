Intel ARC A770 supera la RTX 3060 anche in Ray Tracing: ecco i punteggi

In casa Intel c'è fiducia per le GPU ARC: nonostante gli incidenti di percorso che hanno fatto temere per il loro rilascio pubblico, le schede stanno arrivando e a quanto pare sono anche discretamente performanti, ma quanto?

A rispondere a questa domanda, ancora una volta, è la stessa Intel. In attesa di scoprire la prova sul campo, l'azienda ha pubblicato i benchmark complessivi relativi alla scheda video flagship della prima generazione, vale a dire della Intel ARC A770.

Nell'immagine che trovate in calce, potrete osservare i risultati ottenuti dalla scheda in condizioni standardizzate e in confronto diretto con la RTX 3060.

Secondo i benchmark, che vedono le due schede sfidarsi su poco meno di 20 titoli delle ultime generazioni, tra cui Cyberpunk 2077, Ghostwire Tokyo e Watch Dogs: Legion.

Tutti i giochi sono stati provati a risoluzione target FullHD su entrambe le GPU e ne esce fuori un bel testa a testa, con la A770 che eccelle su titoli come Fortnite, Control e Metro Exodus e la RTX 3060 che, invece, mostra i muscoli su Marvel's Guardians of the Galaxy e F1 2022.

Mettendo insieme i dati, in media la A770 riesce a spuntarla con 14% in più di media, naturalmente con Ray Tracing attivo.

Al fianco di questa sfida, Intel ha mostrato i risultati della scheda alla prova sia con rendering nativo che utilizzando la tecnologia proprietaria di upsampling Intel XeSS, sia con preset bilanciato che performance, con risultati interessanti e boost che con quest'ultimo preset riescono addirittura a raddoppiare il framerate in alcuni casi.

In attesa di mettere le mani su questa attesissima prima generazione di GPU da gaming di Intel, ricordiamo che in rete è anche apparsa la presunta data di lancio di Intel Raptor Lake, la tredicesima generazione di processori Intel Core nonché seconda con architettura ibrida.