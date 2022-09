Intel Arc A770 ufficiale: prezzo e disponibilità della scheda video

In seguito alle prime avvisaglie su Intel Arc A770, è giunto il momento dell'annuncio ufficiale. Sì, avete capito bene: l'azienda statunitense ha svelato al mondo la succitata scheda video, indicandone anche prezzo e disponibilità.

A tal proposito, nel contesto dell'evento Intel Innovation 2022, andato in onda sul portale ufficiale di Intel nella serata italiana del 27 settembre 2022, è stato svelato che il costo della scheda video, per quel che concerne gli Stati Uniti d'America, sarà pari a 329 dollari. L'effettiva disponibilità partirà dalla giornata del 12 ottobre 2022.

Intel Arc A770 include una GPU ACM-G10 con 32 Xe-Core (l'equivalente di 4.096 stream processor) a 2.100 MHz, nonché da 8GB a 16GB di memoria GDDR6. L'Intel Limited Edition dispone di 16GB di VRAM. L'azienda statunitense ha spiegato che la GPU è in grado di offrire, secondo i suoi dati, prestazioni di picco superiori del 65% in termini di Ray Tracing rispetto alla concorrenza (probabilmente si fa riferimento alla gamma NVIDIA RTX 3060).

Per il resto, ricordiamo che nell'ambito dell'evento sono stati annunciati anche i processori Intel Raptor Lake. Inoltre, per chi non lo sapesse, in futuro si punterà sull'Italia, considerando il fatto che di recente è emerso che Intel aprirà una fabbrica in Veneto. Insomma, ci sono molte novità all'orizzonte.