Intel ARC A770M, ecco gli ottimi benchmark della top di gamma notebook

Dopo aver dato un'occhiata alla roadmap emersa in rete, secondo cui Intel ARC avrebbe accumulato maggior ritardo del previsto, torniamo a parlare delle tanto chiacchierate schede video del colosso blu per alcune novità sulla serie Mobile.

Nelle ultime ore, infatti, sul web sono apparsi i risultati di benchmark sintetici relativi alla Intel ARC A770M, possibilmente la più attesa tra le GPU Intel di questa prima generazione poiché quella che più di tutte andrà a rappresentarne il potenziale.

Il chip grafico è stato messo alla prova sul consueto TimeSpy, con e senza Advanced Optimizations, un sistema di ottimizzazioni che consente alle schede Intel di ottenere punteggi più elevati in questo tipo di contesto. Tali risultati, però, non sono ritenuti validi da 3DMark e soprattutto non sono rappresentativi delle reali prestazioni in-game, come dimostrano i benchmark della Intel ARC A730.

In virtù di ciò, la presenza di un test effettuato su macchina priva di APO ci consente di interpretare in maniera più ragionata tali prove sintetiche. Le macchine con A770M sono due: in calce, sulla sinistra, il NUC12SNKi72 con CPU Alder Lake; a destra, invece, il test con macchina ottimizzata, vale a dire un Clevo X270PTA.

I punteggi, rispettivamente di 10.793 e 11.667 (GPU Score), parlano di due configurazioni sostanzialmente diverse, entrambe abbondantemente superiori alla RTX 3060M ma la seconda di poco sotto alla RTX 3070M. Tuttavia, questo punteggio come già spiegato non corrisponde alle performance reali, dal momento che è stato ottenuto tramite ottimizzazioni driver.