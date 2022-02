Intel ARC Alchemist fino a 2,4 GHz: nuovi scottanti benchmark per la GPU DG2-512

Mentre la community è a dir poco in fermento per le ultime conferme sull'uscita di Intel ARC, sganciate dal blasone blu nel corso dell'ultimo Investor's Meeting 2022, la discussione legata alle prestazioni delle nuove schede video da gaming continua a tenere banco.

Tra mezze conferme su Project Endgame, un misterioso servizio di accesso remoto alle GPU ARC che potrebbe anche ammiccare al Cloud Gaming, e teaser sui NUC con Intel ARC e XeSS, è chiaro che la situazione per il colosso di Santa Clara è più movimentata che mai.

A questo proposito, sembra che il processo di validazione e ottimizzazione delle nuove schede video stia andando a spron battuto, come dimostrano i recenti risultati apparsi sul database di Geekbench 5. La GPU individuata da Benchleaks sarebbe la Alchemist DG2-512, modello di fascia medio-alta con 32 Core Xe, 512 EU e un clock fissato a 2,4 GHz.

Stando alla nuova voce apparsa sul database, questa GPU riesce attualmente a raggiungere 85448 punti in OpenCL, nonostante le specifiche della scheda la incasellino nel segmento occupato dalla RX 6700 XT di AMD e dalla RTX 3070 Ti di NVIDIA, decisamente distanti dalla controparte Intel ARC in termini di punteggio. A questo proposito vale la pena sottolineare, come ricorda la fonte, che il percorso da fare anche in termini di ottimizzazione e driver è ancora lungo. Del resto, queste varianti desktop non dovrebbero arrivare sul mercato prima del Q2 2022, secondo quanto affermato dalla stessa Intel.

Ricordiamo che occorre saper contestualizzare i punteggi con il periodo storico e con il soggetto di cui si parla. Intel non è certamente nuova in campo di chipmaking, ma è di fatto il suo primo tentativo nel campo delle schede da video da gaming e oltre a produrre chip nella sua solita maniera, dovrà profondere ingenti sforzi proprio lato software, campo in cui i competitor hanno avuto anni e lustri a disposizione per poter affinare le proprie armi.