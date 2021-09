Intel Arc Alchemist: ASUS, Gigabyte e MSI lanceranno versioni custom?

In questi giorni si parla non solo dei benchmark sorprendenti di Intel Core i9-12900K, CPU ammiraglia della serie Alder Lake, bensì anche della gamma di GPU Intel Arc “Alchemist”, in particolare delle versioni custom dei principali partner noti sul mercato delle schede video, tra cui ASUS, Gigabyte e MSI.

Stando infatti a quanto segnalato dal portale cinese MyDrivers, “attualmente ci sono fabbriche OEM tra cui ASUS, MSI, Gigabyte e altri che lanceranno le schede grafiche Intel Arc, sperando di sviluppare più opportunità di business insieme nel mercato delle schede grafiche”. Questa indiscrezione segue una precedente conferma da parte di Raja Koduri, senior VP di Intel Graphics Group che ha parlato già di una differenziazione data dai partner Intel che “arriverà all’attenzione del cliente finale”.

Il nome di ASUS non sorprenderà i lettori più attenti e fan del colosso statunitense ora guidato da Pat Gelsinger, in quanto la società taiwanese ha già lanciato una versione custom di Iris Xe DG1 a inizio anno, contribuendo così al debutto sul mercato della prima scheda grafica desktop firmata Intel.

Gigabyte e MSI sono invece due brand di cui attualmente si conoscono ben poche informazioni concrete che indicherebbero a una collaborazione, sebbene comunque si tratti di due società rinomate e decisamente apprezzate da utenza e case madri stesse, come Intel, AMD e NVIDIA.

Restando sempre nel mondo Intel, pochi giorni fa il responsabile dell'area EMEA di Intel, Maurits Tichelman, ha rilasciato dichiarazioni interessanti sulla carenza di chip.