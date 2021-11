Intel ARC Alchemist, ci sono dettagli sul prezzo del modello entry: potrebbe sorprendervi

La caccia al tesoro a tema Intel ARC Alchemist, dedicata alla prossima generazione di schede video desktop e laptop di casa Intel, svelò il possibile prezzo delle due schede grafiche di fascia alta. Ora, invece, giungono nuovi dettagli sul presunto costo del modello entry-level, oltre a nuove informazioni tecniche interessanti.

A parlarne nel dettaglio, come già capitato nei mesi scorsi, è stato l’informatore Moore’s Law Is Dead con un video YouTube dedicato. Stando a quanto da lui affermato, le schede grafiche entry-level Intel Xe-HPG Alchemist dovrebbero ottenere una configurazione SKU full-fat con 1024 core in 8 core Xe, interfaccia bus a 96 bit e fino a 6 GB di memoria vRAM GDDR6. I core della GPU verranno prodotti da TSMC su nodo a 6 nanometri e presentare una frequenza di clock tra 2,2 e 2,5 GHz.

Non dovrebbe poi mancare una versione con 768 core, interfaccia bus a 64 bit e 3-4 GB di memoria GDDR6. Importante è il consumo energetico, dall’informatore MLID fissato per entrambe le schede video a 75 W.

E le prestazioni? Secondo MLID si parla già da tempo di dati simili alla NVIDIA GeForce GTX 1650 o la GTX 1650 SUPER, ma con funzionalità di raytracing e prezzo di listino notevolmente inferiore alle attuali cifre per la detta controparte, data l’intromissione degli scalper nel mercato delle GPU usate. A oggi si parla di costi inferiori ai 200 Dollari per il consumatore finale, una fascia di prezzo abbandonata dall’attuale generazione di schede video e che finalmente dovrebbe ripopolarsi grazie a Intel. Ovviamente non si parla di cifre confermate, dunque consigliamo di prenderle con le pinze.

Nel mentre, ricordiamo che di recente abbiamo provato le CPU Intel Core Alder Lake, nello specifico i modelli i9-12900K e i5-12600K.