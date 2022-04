Intel Arc Alchemist: la GPU di fascia alta A780 appare per errore in un video

Intel ha annunciato le GPU Arc Alchemist il 30 marzo scorso, ma oggi sono trapelati i primi dettagli tecnici sulle schede grafiche, alcune delle quali arriveranno sul mercato solo nella seconda metà dell'anno. A svelare le informazioni stavolta non è stato un leak, ma il programma di monitoraggio Intel Arc Control pensato per le GPU Arc Alchemist.

Arc Control include diverse sezioni per un monitoraggio a tutto tondo delle GPU Arc Alchemist. Ciò che alcuni utenti hanno notato, però, è che nella presentazione ufficiale di Arc Control viene utilizzata la GPU Arc A780, una scheda grafica non ancora annunciata da Intel.

Nella presentazione del tool, Intel mostra alcune delle feature di Arc Control, tra cui il monitoraggio della frequenza di Clock della VRAM e della GPU e il TDP complessivo sviluppato dalla scheda grafica. A quanto pare, però, le specifiche mostrate nel video introduttivo non sono riconducibili alle schede video della serie Arc presentate qualche giorno fa dalla compagnia di Santa Clara.

In particolare, il Clock della GPU arriva a 2250 MHz quando la scheda viene sottoposta a stress molto elevati: tale frequenza di clock è riconducibile solo alla GPU ACM-G10, che però non è ancora stata annunciata da Intel. Inoltre, la frequenza delle GPU Arc di serie 3 si ferma a 1150 MHz, il che lascia intendere che la GPU mostrata da Intel possa appartenere alla serie 5 o alla serie 7 di schede Arc Alchemist.

Le speculazioni degli Insider, dunque, hanno stabilito che non solo la GPU mostrata nella presentazione di Arc Control non è una di quelle lanciate il 30 marzo scorso, ma anche che essa sarebbe precisamente la Arc Alchemist A780. Ciò dipenderebbe dal fatto che, stando ai leak e alle indiscrezioni dell'ultimo periodo, sappiamo quasi per certo che la Arc A770M, la scheda di fascia alta per laptop, arriverà ad un TDP complessivo di 150 W, mentre la scheda mostrata per errore da Intel sviluppa una potenza di 175-200 W.

Ciò dovrebbe lasciare intendere che quella mostrata sia una scheda grafica per desktop di fascia medio-alta, probabilmente una delle top di gamma della serie Arc Alchemist: da qui, la GPU è stata identificata come la Arc A780. Tra l'altro, ciò pare confermare che le schede Intel Arc 7 superano la NVIDIA RTX 3070 TI e la AMD Radeon RX 6700, poiché i dati mostrati dal pannello di Arc Control indicano una velocità della GPU pari a 17,5 Gbps, decisamente superiore a quella di 14 Gbps della RTX 3070.