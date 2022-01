Intel ARC Alchemist, la prima GPU da gaming avrà prestazioni pari alla RTX 3070 Ti?

Mentre si fa sempre più probabile un rinvio del debutto delle GPU Intel ARC al 2022 inoltrato, in rete sono apparsi nuovi benchmark della attesissima ARC Alchemist da gaming grazie alle ultime pubblicazioni sul database SiSoftware. Ecco nel dettaglio le possibili performance della scheda grafica!

Come riportato su SiSoftware e individuato da TUM_APISAK, di cui potete trovare il tweet in calce alla notizia, la scheda video Intel ARC Alchemist con chip Intel DG2-512EU conta su 4096 core per una velocità misurata a 2,1 GHz – che, tuttavia, non si sa se si tratti della frequenza di clock base o massima. In aggiunta, la scheda è stata elencata con 12,8 GB di memoria, anche se si dubita della correttezza della cifra in quanto dovrebbero essere 16 GB GDDR6 su memoria a 256 bit.

Osservando le prestazioni lato elaborazione troviamo invece i primi, veri dati interessanti: con un punteggio di 9017,52 Mpix/s risulta essere il 7,7% più veloce della scheda NVIDIA RTX 3070 Ti da 8369,51 Mpix al secondo. In altre parole, sarà doveroso prestare attenzione a questa scheda video: nonostante manchi effettivamente il numero di modello, è molto probabile che si tratti proprio della Intel ARC Alchemist da gaming in arrivo su PC desktop e anche computer portatili.

A inizio gennaio, invece, su SiSoftware sono apparsi altri benchmark della scheda Intel da gaming vicina alla RTX 3050 Ti.