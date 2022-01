Intel ARC Alchemist: le GPU da gaming per laptop saranno 5, trapelano dettagli tecnici

La gamma di schede video da gaming Intel ARC Alchemist si sta chiaramente preparando a scuotere il mercato globale. Pochi giorni fa sono trapelati i benchmark del chip Intel DG2-512EU svelando performance simili alla RTX 3070 Ti; oggi, invece, protagoniste sono le 5 GPU Alchemist in arrivo sui computer portatili.

Grazie al tipster HXL abbiamo accesso a una presunta slide mostrata da Intel dove si possono vedere tanti dettagli della nuova linea di chip DG2 Xe-HPG ARC Alchemist per laptop. Si parla per l’esattezza, come descritto in apertura, di cinque chip denominati in ordine da SKU1 – variante top di gamma – a SKU5.

SKU1 o DG2-512 si presenta come GPU da 32 core Xe, 512 EU e 4096 ALU, per 16 GB di memoria GDDR6 a 16 Gbps su bus a 256 bit e 512 GB/s di larghezza di banda. Lato performance si dovrebbe trattare di un chip grafico sul livello della NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti o addirittura RTX 3080 Ti Mobility. In altre parole, possiamo aspettarci una grande battaglia tra il team blu e il team verde.

Segue il chip DG2-384 dotato di 23 core Xe, 384 EU e 3072 ALU. In questo caso si parla della dotazione di 12 GB di memoria GDDR6 operante a 16 Gbps su bus a 192 bit, per un totale di 384 GB/s. Meno performante ancora sarà la GPU DG2-256 con 256 EU, 16 core Xe e 2048 ALU, per 8 GB di memoria GDDR6 sempre a 16 Gbps su bus a 128 bit, per bandwidth complessiva fino a 256 GB/s.

Conclude il duo entry-level DG2-128 e DG2-96, con lo stesso design ma dalle specifiche diverse: per il primo chip si parla di 8 core Xe, 128 EU e 1024 ALU, contro i 6 core Xe, 96 EU e 768 ALU del secondo. Tuttavia, entrambi dovrebbero arrivare sul mercato con 4 GB di memoria video GDDR6 a 14 Gbps su bus a 64 bit, per una larghezza di banda massima pari a 112 GB/s.

Come da nostra prassi consigliamo comunque di prendere questi rumor con le pinze in attesa del lancio delle dette GPU. Purtroppo la pazienza dovrà essere parecchia dato che, secondo alcune indiscrezioni, le GPU Intel ARC arriveranno nel 2022 inoltrato.