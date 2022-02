Intel Arc Alchemist: la GPU top di gamma appare in un video unboxing

Dopo aver promesso milioni di GPU per i videogiocatori in arrivo nel 2022, Intel sta spingendo l'acceleratore sulle GPU Arc Alchemist, che dovrebbero essere ormai vicine all'uscita, visto che nelle ultime ore su Twitter è emerso un breve video unboxing di una GPU del produttore di Santa Clara.

Dopo la comparsa in rete delle prime fotografie di una GPU Arc Alchemist di prova, infatti, l'utente Ayxerious ha pubblicato sul proprio account Twitter un breve video unboxing di una GPU Intel Arc Alchemist. Purtroppo, il video, che potete vedere in calce a questa notizia, è di bassa qualità e non sembra fornire molte informazioni sulla scheda grafica.

Anche la descrizione data dall'utente al video non spiega molto del contesto in cui esso è stato registrato: Ayxerious, infatti, scrive solo "Per vostra informazione, non so da dove arrivi questa cosa". La "cosa" a cui si riferisce l'autore del post è tuttavia chiaramente una GPU Arc Alchemist two-slot e two-fan, del tutto simile a quella mostrata dalle fotografie comparse ieri sul web.

In termini tecnici, dall'unione delle immagini e del video di oggi, possiamo dire con relativa sicurezza che la scheda video avrà un connettore HDMI e tre DisplayPort, mentre il PCB supporta un connettore a sei pin e uno a otto pin, che possono dunque arrivare fino ad una potenza di 300 W.

Dalle immagini si può anche dedurre che la GPU avrà otto chip di memoria GDDR6, un'interfaccia a 256-bit e 10 VRM phases. a partire da queste informazioni sembra possibile confermare con buona sicurezza che la GPU mostrata dalle foto è un modello high-end nella serie Arc Alchemist, forse addirittura la scheda top di gamma della linea di Intel. Con ogni probabilità, infine, la scheda avrà una potenza simile a una NVIDIA RTX 3070 Ti.