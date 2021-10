Intel ARC Alchemist, lancio per il Q2 2022: possibili ritardi nella catena di produzione

La GPU desktop Arc Alchemist di Intel continua a essere protagonista di una lunga serie di indiscrezioni di mercato, mostrando così il chiaro interesse di tipster e fan del marchio statunitense per le sue prime schede grafiche dedicate. In questa occasione specifica parleremo del possibile periodo di lancio sul mercato.

Il rumor al riguardo è stato rilasciato dal solito informatore Moore's Law is Dead tramite uno dei suoi video YouTube più recenti, del quale abbiamo già parlato nella giornata di ieri quando abbiamo visto le prime immagini della scheda video più potente della gamma. Secondo il rinomato leaker, il debutto di Intel Arc Alchemist sarebbe atteso per il secondo trimestre del 2022, mentre i prodotti Xe-HPG ad alte prestazioni per computer portatili dovrebbero esordire nel corso del primo trimestre del prossimo anno.

La teoria che va per la maggiore è la seguente: la gamma di GPU Alchemist per laptop dovrebbe esordire assieme alle CPU Alder Lake per computer portatili, così da lanciare una nuova gamma di dispositivi dedicati al gaming con componenti inedite, mentre successivamente il focus verrà spostato all’annuncio della linea desktop Intel Arc Alchemist.

MLID e altri informatori del settore hanno già provato a rispondere ai possibili dubbi per il presunto ritardo nel lancio della gamma, ribadendo che la catena di approvvigionamento sta ancora subendo i colpi della pandemia COVID-19, ergo si tratta di tempistiche ormai divenute “standard” dati i problemi attuali del mercato globale. In ogni caso, il nostro consiglio resta sempre quello di considerare con cautela queste indiscrezioni.

A fine settembre abbiamo anche parlato delle versioni ASUS, Gigabyte e MSI delle GPU desktop Alchemist possibilmente in arrivo sul mercato in seguito alla presentazione ufficiale da parte di Intel.