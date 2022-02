Intel ARC Alchemist si mostra in altre fotografie: come sono le ultime unità di prova?

Lo scorso dicembre abbiamo avuto occasione di vedere una delle prime, chiare fotografie delle schede video Intel ARC Alchemist, dando così un’occhiata alle GPU da gaming del team blu. Oggi possiamo fare il bis con un nuovo leak, dato che VideoCardz ha ottenuto nuove immagini dal vivo delle Alchemist in colore nero.

Quello immortalato da VideoCardz è in realtà il terzo engineering sample individuato dai tipster del settore, e ci consente di comprendere al meglio le scelte di design adottate da Intel fino a oggi. Dovesse essere questa la versione finale, ci si troverebbe dinanzi a una GPU con soluzione di raffreddamento a doppia ventola, dotata lato I/O di tre DisplayPort 2.0 e un connettore HDMI. Tra l’altro, la gamma ARC Alchemist sarà la prima in assoluto a supportare DisplayPort 2.0. VideoCardz illustra poi il retro, facendoci notare la presenza di otto moduli di memoria per 12 o 16 GB complessivi, mentre i connettori di alimentazione sono a 6 pin e 8 pin.

Coloro che hanno seguito la vicenda sin dagli inizi noteranno, pertanto, che si tratta di una scheda ibrida tra i due engineering sample mostrati in passato da Moore’s Law Is Dead, di cui trovate anche una fotografia di esempio in copertina a questa notizia. Ci sono lievi modifiche nell’estetica e nelle scelte adottate lato raffreddamento, ma sembra proprio che ci si stia muovendo verso una versione definitiva in vista del debutto nel 2022 inoltrato.

Nel frattempo, potete ricapitolare il tutto nel nostro riassunto di ciò che sappiamo sulle Intel ARC Alchemist.