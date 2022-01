Intel ARC Alchemist, nuove conferme sulle memorie: saranno prodotte da Samsung?

Mentre i nuovi benchmark di Intel ARC continuano a suggerire che la scheda flagship della prima generazione di GPU da gaming di Intel avrà prestazioni simili alla RTX 3070 Ti, in rete sono apparse nuove specifiche. Questa volta si parla di memoria video.

A rivelare l'ultimo possibile dettaglio sulla GPU Intel DG2-512 è stato l'utente kuna su Twitter, il quale, in uno dei suoi recenti post, ha pubblicato un primissimo piano del PCB di questa presunta scheda video e dei suoi moduli di memoria. In particolare, su uno di questi è possibile ricostruire quanto impresso dal produttore, mentre negli altri il testo risulta del tutto illeggibile.

Stando all'ingrandimento, le memorie con cui verranno equipaggiate le schede top di gamma Intel ARC Alchemist dovrebbero essere dei moduli Samsung K4ZAF325BM-HC16. Ne consegue che, con un ammontare per singola memoria di 2GB, questa scheda dovrebbe figurare con 16GB di VRAM GDDR6 a 16Gbps, secondo quanto riportato dalla fonte.

Alcuni di questi dettagli erano già emersi qualche giorno fa, quando è stata leakata la lineup Intel ARC Alchemist, in cui veniva espressamente evidenziato che la DG2-HPG avrebbe avuto 16GB di memoria GDDR6 su bus a 256-bit e una banda di 16Gbps.

Scavando ulteriormente, si scopre che le Samsung K4ZAF325BM-HC16 erano già state inserite nel database di Samsung. Curiosamente, a dicembre 2021 queste memorie risultavano in "produzione di massa", mentre al momento sono etichettate come "sampling", ovvero in fase di test.