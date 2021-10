Intel ARC Alchemist, nuove foto della scheda video top di gamma: PCIe 5 in vista?

Abbiamo avuto modo di scoprire tutti i dettagli dell'evento del mese nella nostra anteprima su Intel Alder Lake, in cui abbiamo avuto modo di apprendere tutti i dettagli sulla lineup iniziale e sulla nuova piattaforma Intel Z690.

Fra i tanti dettagli, in molti si saranno domandati il motivo dell'implementazione dello standard PCI Express Gen5 senza reali dispositivi in grado di supportarlo nel mercato consumer. Dopo aver apprezzato le prime immagini di Intel ARC Alchemist, abbiamo modo di posare l'occhio anche sul modello flagship in alcune foto concesse dal solito Moore's Law is Dead oltre ai render della variante ITX, presumibilmente dell'offerta entry level.

Tra le novità riportate emergono nuovi dettagli sulle caratteristiche della scheda. Innanzitutto di natura estetica, a partire dal colore nero del PCB e del dissipatore. Nonostante l'arrivo sul mercato delle soluzioni Alder Lake con il succitato supporto allo standard PCIe Gen5, sembra che il modello finale di ARC Alchemist sposerà ancora il connettore classico per l'alimentazione da 8+6-pin invece della vociferata porta di alimentazione per GPU PCI Express 12VHPWR.

A ogni modo mancano ancora diversi mesi prima del rilascio sul mercato, perciò non è ancora possibile escluderlo con assoluta certezza. Il modello precedentemente conosciuto per il conteggio 512EU, ovvero la soluzione top di gamma, dovrebbe giocarsela direttamente con la NVIDIA GeForce RTX 3070, complice anche la presenza delle tecnologie proprietarie di accelerazione mediata dall'IA.

Sempre lo youtuber ha poi mostrato alcuni render del modello ITX della gamma ARC Alchemist e presumibilmente si tratta della GPU da 128EU. Il target potrebbe essere il gaming a 1080p ma converrà attendere le prime prove sul campo per trarre le conclusioni. Il TGP dovrebbe aggirarsi intorno ai 75W.

Le schede video della gamma Intel ARC Alchemist arriveranno all'inizio del 2022 ma il pubblico è in fervente attesa già da mesi per l'arrivo sulla piazza di un nuovo player. Per una serie di concause, tra cui lo shortage dei semiconduttori, l'entrata in scena di Intel su questo fronte potrebbe dare nuovi spiragli di disponibilità per chi non ha ancora avuto modo di trovare una scheda video.