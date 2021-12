Intel ARC Alchemist, nuove foto delle schede video da Gaming in arrivo

Nel corso della lunga notte che ha visto trionfare It Takes Two come miglior gioco dell'anno 2021, abbiamo anche avuto modo di apprezzare alcune delle novità in arrivo sul mercato, e non solo videoludico. Parliamo ad esempio di quanto mostrato da Intel.

Infatti, durante i TGA sono apparse le GPU Intel ARC in un breve video promozionale scandito da gameplay e render particolarmente accattivanti. Benché siano poche le possibilità che i concept di notebook e desktop mostrati possano realmente arrivare sul mercato, una cosa è certa: le schede video Intel ARC Alchemist arriveranno nel Q1 2022.

Un'ulteriore conferma, dopo mesi di indiscrezioni e solo pochi, benché presenti, annunci ufficiali. Mentre ci prepariamo a scoprire cosa ha in serbo per noi quello che, a questo punto, è a tutti gli effetti il terzo player sul mercato delle schede video, nelle scorse ore in rete sono apparse alcune foto dei chip Intel DG2 nelle varianti top di gamma ed entry level.

Quelli ritratti in foto, infatti, sarebbero i modelli da 512 EU e da 128 EU, stando a quanto riportato dal noto leaker Moore's Law Is Dead. Oltre a mostrarci le nuove foto, lo youtuber ha anche posto l'accento su quella che dovrebbe essere la roadmap dell'ormai imminente prima generazione Intel ARC, con le versioni desktop in netto vantaggio sulle controparti mobile in termini di tempistiche di lancio. Inoltre, sempre stando alle parole di MLID, in questa prima fase potrebbe non esserci spazio per il modello intermedio da 384 Execution Unit, con le linee di produzione fortemente concentrate sui modelli agli estremi della gamma.