Intel Arc Alchemist, previste anche versioni 'custom' per le GPU da gaming

Mentre i nuovi processori ibridi Intel Alder Lake sono sempre più vicini, al punto che recentemente abbiamo potuto anche apprezzare le prime foto del Socket Intel LGA-1700, in rete si continua incessantemente a parlare anche dell'arrivo sul mercato di Alchemist.

Intel Arc Alchemist saranno le prime schede video, o meglio, la prima generazione di GPU da gaming del colosso americano, e andranno a infilarsi in una strettoia composta da un'agguerritissima concorrenza, con NVIDIA da un lato, reduce da un'incredibile annata di evoluzione e conferma della gamma RTX grazie all'architettura Ampere, mentre dall'altra parte troviamo una AMD più in forma che mai, alla seconda generazione della sua architettura RDNA, scalabile all'inverosimile, al punto da essere attualmente al lavoro con Samsung per una GPU RDNA2 su Exynos.

In un terreno piuttosto nuovo per il gigante blu, ciò che normalmente potremmo dare per scontato per altri brand appare invece quando mai inedito nella strategia di Intel. Per questo motivo, si accolgono con un sospiro di sollievo le parole di Raja Koduri sulle schede Alchemist e sulle versioni che arriveranno sul mercato. Per l'esattezza, Koduri ha affermato che "Io e i Partner pensiamo che ci sarà una differenziazione dell'ODM e questo arriverà all'attenzione del cliente finale".

In particolare, il senior VP di Intel Graphics Group ha dunque affermato che ci potrebbe essere un allontanamento dal design reference svelato da Intel con 1000 droni, pertanto è lecito aspettarsi, al lancio o più tardi, sia versioni che seguano in tutto e per tutto il design sviluppato da Intel e già proposto ai partner, che versioni pesantemente rivisitate.