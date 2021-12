Intel ARC Alchemist, quando arriveranno le GPU da gaming? Il nuovo rumor

Mentre le anticipazioni su Intel per il CES 2022 suggeriscono che non dovrebbero esserci possibilità per un lancio delle schede video da gaming Intel ARC Alchemist, un nuovo rumor fissa la possibile finestra di lancio e i modelli che saranno commercializzati.

In attesa di poterne saggiare il vero potenziale e di scoprire cosa verrà effettivamente presentato nel corso della kermesse di Las Vegas, ITHome suggerisce una possibile finestra di lancio per marzo 2022, nonostante inizialmente si pensasse che invece la presentazione sarebbe avvenuta proprio nel primo mese del nuovo anno.

A ogni modo, l'arrivo di queste soluzioni sarà più che benvenuto sul mercato, dal momento che l'attuale situazione di squilibrio tra domanda e offerta potrà solo beneficiare dall'avvento del cosiddetto terzo competitor.

Quanto alla lineup, il rapporto suggerisce l'arrivo di almeno un modello a 512 EU e 16 GB, che andrà a bersagliare la RTX 3070 e la RTX 3070 Ti, e di una variante a 384 EU con 12GB, che dovrebbe invece puntare dritto verso le prestazioni di RTX 3060 e RTX 3060 Ti. Nel frattempo, in rete sono apparsi anche i primi benchmark di Intel ARC, sebbene i risultati siano assolutamente da prendere con le pinze.

La scelta di Intel di puntare, perlomeno in questa prima fase, sulla fascia media del mercato trova riscontro anche nel passato prossimo. Il grande rinnovamento di AMD, per chi lo ricorda, è stato accompagnato proprio da un'importante iniezione di soluzioni mid-range, il cui obiettivo principe era proprio quello di conquistare il cuore del mercato e le fette più cospicue degli utenti.