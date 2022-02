Delusione per la GPU Intel Arc Alchemist A-380: la prima recensione è una bocciatura

Nonostante sembri che Intel abbia posticipato le GPU Arc Alchemist a causa di problemi software, nelle ultime ore è trapelata una recensione preliminare della GPU Arc Alchemist A-380, la scheda grafica entry-level della serie, accompagnata dalle specifiche tecniche dell'intera lineup di GPU del produttore di Santa Clara.

A pubblicare la recensione, probabilmente per errore, è stato il portale SiSoftware, che così fornisce le prime informazioni affidabili sulla famiglia di GPU DG2 Intel. Purtroppo, la recensione della scheda grafica A-380 di Intel non sembra essere affatto entusiasta, ma bisogna comunque tenere presente che il portale ha testato solo il modello entry-level della lineup di GPU Arc Alchemist.

Stando alle specifiche tecniche trapelate grazie alla recensione della GPU A-380 di SiSoftware, comunque, le altre schede Arc Alchemist sembrano promettere bene, mentre comunque la recensione del portale si focalizzava su aspetti della scheda che poco hanno a che fare con il gaming, come l'hashing, l'analisi crittografica e il processing delle immagini. Inoltre, SiSoftware ha tesato la A-380 su Windows 10, e non su Windows 11.

Dai benchmark effettuati dal portale, comunque, pare evidente che la GPU A380 ha una potenza simile alla NVIDIA GTX 1650 Super, collocandosi alle spalle sia della NVIDIA GTX 1660 Ti che della RX 6500XT di AMD nei test. I benchmark di SiSoftware, d'altro canto, sembrano confermare i rumor sulla potenza delle GPU Arc comparsi in rete già lo scorso anno.

Sicuramente, le altre due GPU che comporranno la serie, ovvero le schede grafice Intel A-500 e A-700, dovrebbero riuscire a superare tranquillamente la A-380 nei test, con il modello più potente che potrebbe far registrare dei benchmark prossimi alla NVIDIA RTX 3070, collocandosi nella fascia mid to high-end. Potete comunque dare un'occhiata alle specifiche complete della lineup Arc Alchemist, riportate da SiSoftware, nella tabella in calce a questa notizia.