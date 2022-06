Intel Arc, arriva il primo gameplay: le schede video compaiono in un breve video

La scorsa settimana sono comparse in rete le foto della prima apparizione in pubblico delle GPU Intel Arc, nel corso dell'IEM 2022 di Dallas. Oggi, invece, pare che le schede grafiche Intel fossero utilizzabili al DreamHack di Dallas, grazie ad alcune postazioni Intel NUC.

L'utente YouTube TheTerk, infatti, ha pubblicato un breve video di pochi secondi in cui mostra una GPU Intel Arc in funzione su Grid Legends, videogioco automobilistico rilasciato lo scorso febbraio da Codemasters ed EA. La presenza delle GPU Arc all'evento è totalmente inaspettata, dal momento che nemmeno la stessa Intel ha mai parlato della presentazione delle schede video a Dallas: vi invitiamo dunque a prendere il video con le dovute cautele.

La build utilizzata per la sessione di gioco è un Intel NUC di fascia alta, ovvero un mini-PC capace di garantire alte prestazioni occupando uno spazio relativamente ridotto. Sfortunatamente, però, non sappiamo quale scheda grafica fosse presente dentro al case del dispositivo, anche se l'utente che ha girato il video ha riportato di credere che si trattasse di una GPU Intel Arc di serie 7, dunque una delle più performanti del produttore di Santa Clara.

Aldilà della conferma che le GPU Arc funzionano perfettamente con alcuni videogiochi, che sembra fugare la paventata possibilità di problemi driver per le schede grafiche Intel, purtroppo il video non ci dà altre informazioni particolarmente interessanti: il monitor utilizzato per la sessione di gioco, infatti, è un semplice schermo in 1080p con contatore degli FPS disattivato.

Ad ogni modo, le recenti apparizioni in pubblico delle GPU Arc fanno ben sperare circa un loro lancio imminente: in effetti, stando alla roadmap di Intel, le schede grafiche dovrebbero essere lanciate nel corso dell'estate o all'inizio dell'autunno sul mercato globale.