Intel Arc: arriva anche la 'piccola' A310, ma il lancio è in sordina

Intel ha annunciato la GPU Arc A770 solo pochi giorni fa, durante l'evento Innovation del 27 settembre. In parallelo alla sua scheda grafica top di gamma, però, il colosso di Santa Clara ha anche presentato la GPU entry-level Arc A310, pensata per gli utenti meno esigenti.

La Arc A310, infatti, monta una GPU ACM-G11 di Intel con architettura TSMC a 6 nm: si tratta della stessa GPU della scheda video Arc A380, ma con soli 6 Xe-Core, contro gli 8 della Arc A380. Inoltre, la Arc A310 avrà soli 4 GB di VRAM, contro i 6 GB di VRAM della A380. Vale comunque la pena sottolineare che negli scorsi mesi anche NVIDIA e AMD hanno lanciato delle schede video da 4 GB di memoria, ricevendo però fortissime critiche da parte degli utenti per tale scelta: sono sempre meno, infatti, coloro che credono che 4 GB di VRAM bastino per una scheda grafica da gaming.

Con ogni probabilità, comunque, la Arc A310 sarà pensata per il pubblico entry-level e per la fascia bassa (bassissima?) dei videogiocatori su PC, risultando potenzialmente interessante per coloro i quali giocano a pochi prodotti con una grafica non particolarmente complessa, come Minecraft, Fortnite, League of Legends e Valorant. Resta ovviamente da vedere se la scheda riuscirà a fare breccia tra gli utenti, viste le sue specifiche tecniche decisamente poco entusiasmanti.

Ad ogni modo, la Arc A310 uscirà nel Q4 del 2022, cioè tra ottobre e dicembre, ad un prezzo che non è ancora stato definito da Intel. Sempre Intel ha confermato che il clock della scheda sarà compreso da 2.000 e 2.100 MHz, mentre il suo TDP complessivo non supererà i 75 W: la Arc A310, dunque, sarà una scelta perfetta per chi desidera un PC non particolarmente energivoro.