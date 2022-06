Intel Arc: arriva finalmente la scheda A380 per desktop, ma non in Europa

Ad un paio di settimane dalla prima apparizione pubblica della GPU Intel Arc A770, Intel ha finalmente lanciato la prima GPU Arc per desktop, la A380. Sfortunatamente, la scheda video è disponibile in un solo mercato, che non è quello europeo.

Stando a quanto riporta VideoCardZ a partire da un comunicato di Intel, infatti, la A380 è disponibile solo in Cina, al prezzo di lancio di 1030 Yuan, ovvero circa 146 Euro. Si tratta dunque di una scheda dal prezzo decisamente budget, che dovrebbe essere utilizzata principalmente dagli OEM e per il gaming entry-level. In effetti, Intel stessa ha spiegato che la Arc A380 supera leggermente la Radeon RX 6400 di AMD, la GPU di gaming di fascia più bassa del produttore di Sunnyvale.

Al netto della potenza ridotta, la A380 è la prima GPU desktop Intel Arc ad arrivare sul mercato, nonché la prima scheda video desktop basata sull'architettura Xe-HPG del colosso di Santa Clara. La scheda presenta una GPU ACM-G11 con 8 Xe-Core, che dovrebbero ovviamente aumentare nelle componenti desktop delle serie 5 e 7 di Intel.

La Arc A380 si presenta con un clock di partenza di 2000 MHz e un TDP di 75 W di default. Per quanto riguarda la memoria, invece, la scheda ha una VRAM da 6 GB di GDDR6 con velocità di 16 Gbps. A confronto con le schede della stessa serie per laptop, poi, la A380 vanta un bus di memoria completo a 96-bit, per un bandwidth complessivo di 192 GB/s.

Nonostante non ci siano dubbi circa il fatto che la A380 sia una GPU entry-level, Intel la sta promuovendo come una scheda grafica per il gaming in 1080p a 60 FPS, specie in videogiochi che non hanno richieste particolarmente elevate in termini grafici: nello specifico, l'azienda di Santa Clara stima che la GPU arrivi a 101 FPS su Apex Legends e su Fortnite ed a ben 230 FPS su Dota 2, un gioco di quasi dieci anni fa.