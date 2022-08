Intel Arc, finalmente arrivano in occidente: la A380 compare negli Stati Uniti

La GPU Intel Arc A380 è perfetta per la fascia entry-level, con un costo persino inferiore alla AMD Radeon RX 6400: per questo, molti tra coloro che desiderano assemblare un PC a basso costo stanno aspettando l'uscita delle schede Intel Arc anche in Europa. Ebbene, l'attesa sembra ormai essere agli sgoccioli.

Tom's Hardware riporta infatti che il primo listing della Intel Arc A380 è comparso nelle scorse ore su Newegg. Il retailer americano ha anche specificato che la scheda grafica sarà messa in vendita negli Stati Uniti a partire dal 22 agosto, al prezzo decisamente budget di 139,99 Dollari. Quello di Newegg è il primo segnale di una vendita delle GPU Arc per il mercato consumer al di fuori della Cina.

Sfortunatamente, però, una rondine non fa primavera, e l'imminente uscita della Arc A380 non sembra suggerire alcuna finestra di rilascio per le altre GPU Intel Arc, tra cui la Arc 750 e la top di gamma Arc 770, che sembrano essere le schede più interessanti per il gaming di fascia media. Inoltre, non è detto che la release americana della scheda avvenga in parallelo con quella europea: al contrario, per il momento non ci sono indicazioni circa l'arrivo delle GPU Arc nel Vecchio Continente.

Ad ogni modo, la scheda reperibile sul sito web di Newegg è una ASRock Challenger Intel Arc A380, l'unica variante attualmente nota della scheda oltre alla versione vanilla di Intel ed alla Photon A380 del produttore cinese GUNNIR. In contrasto con quest'ultima, la versione di ASRock vanta un design single-fan, che rende la scheda ancora più compatta di quanto visto in precedenza. Inoltre, il prodotto sarà venduto con tre slot DisplayPort 2.0 e una porta HDMI 2.0b.

Al prezzo riportato da Newegg, la scheda video di Intel potrebbe rivelarsi un affare inaspettatamente vantaggioso per la fascia entry-level, garantendo performance comparabili con quelle di una AMD Radeon RX 6400 ad un prezzo più basso di quest'ultima. Restano però da sciogliere ancora diversi nodi sulla scheda, il primo dei quali riguarda i driver per il gaming di Intel, che negli ultimi mesi si sono rivelati piuttosto inaffidabili.