Intel ARC finalmente in arrivo? Ecco le date di lancio delle GPU desktop

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate alla presunta data di lancio di Intel Raptor Lake, il team blue è alle prese con il travagliato e frazionato lancio della sua prima generazione di schede video da gaming.

Assodato che lanciarsi in un mercato come quello delle GPU è più complicato di quanto si possa immaginare, Intel sta lavorando duramente per completare la sua prima lineup su desktop e per dare ai giocatori quella tanto attesa terza alternativa.

Stando agli ultimi rumor e dopo aver dato un'occhiata alla presunta roadmap originaria di Intel ARC, le prossime date da cerchiare sul calendario dovrebbero essere il 5 agosto e il 29 settembre 2022, date di inizio e di fine del periodo di fuoco in cui dovrebbero arrivare sul mercato, in maniera scaglionata, le nuove schede video di Intel.

Queste date sono state suggerite dal solito Igor's LAB, secondo cui in questi circa due mesi di tempo il colosso statunitense dovrebbe riuscire a portare sugli scaffali perlomeno i modelli già annunciati, vale a dire la A380, la A750 e la A770.

Nel frattempo, in rete sono apparsi i benchmark della Intel ARC A770M, una discreta GPU notebook che se la gioca con la RTX 3060M e la RTX 3070M di NVIDIA.