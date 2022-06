Intel Arc, attenzione: non saranno compatibili con tantissime CPU Intel e AMD

A margine dell'arrivo della GPU Intel Arc A380 per desktop in Cina, emergono nuove notizie circa l'hardware delle schede video del colosso di Santa Clara. Purtroppo, però, non tutte le novità sembrano essere positive: al contrario, oggi scopriamo che le GPU Intel Arc sono compatibili sono con processori Intel di decima generazione o superiore.

Insieme al lancio della GPU Arc A380 ed all'imminente release della Arc A770 Custom di GUNNIR, Intel ha rilasciato un "manuale di compatibilità" per le sue schede video, che incredibilmente riporta che esse sono compatibili solo con gli Intel Core di decima, undicesima e dodicesima generazione. Insomma, se possedete una CPU Intel risalente a più di tre anni fa dovrete valutare di cambiarla qualora decideste di acquistare una GPU Arc per il vostro PC.

Ancora peggio, il file di Intel non fa menzione delle CPU AMD, che non sembrano essere compatibili a loro volta con le schede video di nuova generazione. Niente build "ibride", dunque, anche se resta da capire se questa limitazione andrà a svantaggio dei processori di AMD o se, più probabilmente, frenerà la vendita delle stesse GPU Arc.

Sempre stando al documento, prima di utilizzare le schede gli utenti dovrebbero attivare la feature resizable BAR per la memoria della GPU: la funzione, nota anche come ReBAR o Smart Access Memory, dovrebbe migliorare la velocità della trasmissione di dati in uscita dalla memoria della GPU, e secondo Intel è obbligatoria per il funzionamento delle schede video.

In altre parti del documento, tuttavia, la casa di Santa Clara fa riferimento a ReBAR come ad una feature non essenziale, ma "richiesta per le performance ottimali", lasciando così gli utenti in dubbio sulla necessità di attivare o meno la funzione. Fortunatamente, la stessa Intel ha fornito una guida rapida sull'abilitazione di ReBAR per le sue schede video.