Intel Arc Battlemage, due GPU in arrivo? Intel punta sia ai desktop che ai laptop

Dopo aver scoperto che lo sviluppo delle GPU Intel Arc Battlemage procede a gonfie vele, un nuovo leak sulle schede video di nuova generazione del Team Blu rivela che queste ultime potrebbero presentare una differenza molto rilevante rispetto ai corrispettivi dello scorso anno, che potrebbe renderle molto più performanti delle GPU Arc Alchemist.

Stando a quanto riporta il leaker Harukaze5719 su Twitter, i design dei chip BGA2727-BMG-X3-6CH e BGA2362-BMG-X2 sono trapelati in rete: questi chip vengono forniti da Intel ai suoi partner come tool di validazione dei propri sample ingegneristici delle nuove schede video in produzione. I due chip, di fatto, confermano che Intel sta lavorando ad almeno due GPU diverse per Battlemage.

Stando ai leak sull'architettura Intel Battlemage, le due GPU si chiameranno BMG-G10 e BMG-G21: la prima avrà un TDP inferiore ai 225 W, mentre la seconda ne avrà uno inferiore ai 150 W. Inoltre, i due chip comparsi in rete nelle scorse ore avranno rispettivamente dei design con 2.727 e 2.362 array BGA: a confronto, la GPU ACM-G10 delle Intel Arc A770 e A750 ha un totale di 2.660 array BGA, il che significa che le nuove schede video Battlemage di fascia alta avranno una dimensione del chip superiore del 2,5% rispetto alle componenti di scorsa generazione.

Ciò vuol dire, con ogni probabilità, che le prossime schede video del Team Blu saranno significativamente più performanti dei predecessori, almeno lato desktop. La GPU BMG-G10, infatti, dovrebbe essere utilizzata nelle schede video Xe2-HPG per desktop, mentre la GPU BMG-G21 sarà montata nelle grafiche discrete Xe2-LPG per laptop, entrambe già confermate in passato da Intel. Per il momento, però, è difficile confrontare i chip grafici per laptop del Team Blu di nuova e di vecchia generazione.

In ogni caso, vi ricordiamo che, salvo imprevisti, le GPU Intel Battlemage arriveranno nel 2024 inoltrato. Queste ultime saranno realizzate con il nodo TSMC a 5 nm o, più probabilmente, a 4 nm: al contrario, le schede video della linea Arc Alchemist utilizzavano il processo produttivo a 6 nm della foundry taiwanese. La differenza di nodo produttivo, insieme all'aumento dimensionale, dovrebbe offrire alle grafiche Intel di seconda generazione un buon boost di performance rispetto alle schede lanciate nel 2022.