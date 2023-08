Intel Arc Battlemage: lo sviluppo delle nuove GPU va a gonfie vele, ci sono i primi driver

Le schede video Intel Arc Battlemage arriveranno tra il 2024 e il 2025 in tutto il mondo, insieme alle CPU Lunar Lake. In vista del lancio delle nuove componenti, Intel ha rilasciato i primi driver per le GPU Arc Battlemage, a dimostrazione dello stadio avanzato di sviluppo della nuova generazione di schede video.

Come confermano i colleghi di WCCFTech, le GPU Arc Battlemage avranno architettura Xe2-LPG, che sarà comune sia alle nuove GPU per desktop che alle grafiche integrate per laptop in arrivo nel 2025. Le schede video integrate Arc Battlemage, in particolare, saranno parte del "pacchetto" Lunar Lake, dal momento che le CPU Arrow Lake (in uscita nel 2024) saranno dotate di una iGPU con architettura Xe-LPG, la stessa dei processori Meteor Lake la cui release è prevista nel mese di settembre.

Negli ultimi driver MESA pubblicati da Intel per Linux, gli ingegneri del Team Blu hanno dato inizio all'implementazione software delle GPU di nuova generazione, con alcune linee di codice che fanno espressamente riferimento alle schede video Arc Battlemage e alla loro architettura Xe2. Sembra dunque che, a questo giro, Intel non si voglia far cogliere impreparata sui driver, come invece accaduto al lancio delle GPU Intel Arc Alchemist, quando la mancanza di driver di qualità ha duramente impattato sulle performance delle componenti (e sulle loro vendite).

In ogni caso, sembra che le schede Arc Battlemage arriveranno in due ondate. La prima sarà composta dalle parti per PC desktop di gaming, che dovrebbero essere lanciate tra l'autunno del 2024 e i primi mesi del 2025, ad un paio d'anni dal lancio della lineup Arc Alchemist. La seconda, invece, sarà composta dalle grafiche integrate per laptop, che si accompagneranno alle CPU Lunar Lake, in arrivo nella seconda metà del 2025.

Un leak delle scorse settimane ci ha già spiegato che una delle iGPU Battlemage di Intel sarà dotata di 64 Execution Units con architettura Xe2 e di 8 Xe2 Core. Il salto da una generazione all'altra di schede video dovrebbe portare con sé un importante miglioramento in termini di performance, che nel caso delle grafiche integrate dovrebbe anche accompagnarsi ad una VPU di nuova generazione, pensata appositamente per alleggerire i carichi di lavoro su CPU e GPU legati all'IA.