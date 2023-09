Intel Arc Battlemage, lo sviluppo delle nuove GPU procede bene: ci sono i nuovi driver

Nelle scorse settimane, Intel ha iniziato a testare le GPU Arc Battlemage, suggerendoci che il loro sviluppo sia molto più avanzato del previsto. Oggi, invece, i primi driver per le schede Intel Arc Battlemage sono arrivati su Linux: gli ingegneri del Team Blu, infatti, hanno iniziato a lavorare sul supporto di Battlemage per le librerie Mesa.

In particolare, i nuovi driver includono il supporto per l'architettura Xe2 su Mesa, una popolare libreria software open-source per la grafica 3D su Linux. L'architettura Xe2 di Intel, come ormai sappiamo già da mesi, sarà quella utilizzata per le prossime grafiche discrete e integrate per laptop dell'azienda, che per ora vengono chiamate Intel Arc Battlemage.

Nelle più recenti patch di Mesa, in particolare, l'architettura Xe2 viene introdotta con il nome di "Gen20", mentre l'architettura di base delle GPU Intel Arc Alchemist era nota come "Gen12.5". In ogni caso, al momento il codice per l'implementazione di Xe2 è embrionale, dal momento che è pressoché identico a quello utilizzato per il supporto alle schede video Arc di attuale generazione. In futuro, dunque, possiamo aspettarci che le patch vengano riviste praticamente da cima a fondo.

Con il lancio di Arc Battlemage previsto per il 2024, infatti, gli ingegneri di Intel avranno molto tempo a disposizione per il lavoro sul software. Tuttavia, una così rapida implementazione del supporto dell'architettura Xe2 su Mesa lascia anche intendere che i lavori su Arc Battlemage procedano spediti e stiano incontrando meno intoppi rispetto al travagliato sviluppo di Arc Alchemist negli scorsi anni.

In quest'ottica, è possibile che Arc Battlemage arrivi insieme a Lunar Lake, la prossima generazione di processori low-power di Intel per desktop, il cui lancio potrebbe essere fissato per la seconda metà del 2024. Il prossimo anno, dunque, il Team Blu potrebbe rinnovare completamente la sua lineup di prodotti: a Raptor Lake Refresh succederanno le CPU desktop Arrow Lake, mentre Meteor Lake verrà sostituito su laptop da Lunar Lake e Arc Battlemage soppianterà Arc Alchemist nel settore GPU.