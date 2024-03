INTEL ARC BATTLEMAGE: TRAPELANO LE SPECIFICHE DELLE NUOVE GPU: I RISULTATI 

Entro la fine del 2024 potremo mettere le mani sulle GPU Battlemage Intel. Oggi, grazie ad alcune informazioni trapelate in rete, nello specifico attraverso il database SiSoftware Sandra, possiamo dare un primo sguardo a non uno ma ben due prodotti della linea, analizzandone specifiche tecniche e prevedendone le potenzialità.

Intel non ha mai nascosto che buona parte del team software - circa il 30% - è al lavoro sulle prossime GPU Battlemage, il che ci fa pensare che la finestra di lancio del Q4 2024 possa essere ampiamente rispettata, come conferma la roadmap Intel sulle uscite di quest'anno. I prodotti analizzati ed emersi in questa fuga di leak sono due, di cui uno di fascia alta con GPU da 192 Execution Unit, 11,6 GB di memoria, 8 MB di cache L2 e una velocità di clock di 1,8 GHz.

Entrando ancor più nel dettaglio, siamo di fronte ad una scheda grafica con ben 12 GB di VRAM e 8 MB di cache L2; numeri che ricalcano i rumor di qualche mese fa. Sempre dal database SiSoftware Sandra, emergono dettagli su un altro prodotto, questa volta la GPU Intel da 160 EU, con i medesimi 8 MB di cache L2, mentre la memoria si ferma a 11,6 GB, con una frequenza di 1,8 GHz. Intanto NVIDIA sta spingendo sempre più nella direzione dell'IA, con gli acceleratori GB200 dedicati all'Intelligenza Artificiale.

Per entrambe le soluzioni analizzate, come emerso, non ci troviamo di fronte a risultati eccellenti. Questo perché si tratta, numeri alla mano, di campioni pre-release con un software ancora acerbo. Insomma, dovremo attendere ancora un po' prima di analizzare le potenzialità effettive delle GPU, probabilmente quando queste ultime saranno disponibili sugli scaffali. Nel mentre siamo contenti di sapere che il lavoro sulle prossime schede di nuova generazione prodotte in casa Intel continua a gonfie vele.

