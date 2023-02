Intel Arc, cambiano le priorità: più qualità e meno quantità con Battlemage

La roadmap delle GPU Intel del 2023 e del 2024 è stata svelata dal Team Blu nelle scorse settimane, con la conferma che quest'anno arriverà un refresh delle schede grafiche Arc Alchemist, mentre le GPU Battlemage saranno lanciate nel corso del 2024. Ora, però, sempre Intel è tornata a sbottonarsi sulle sue schede di prossima generazione.

In particolare, la compagnia ha annunciato ufficialmente che la generazione Battlemage avrà solo due microarchitetture, chiamate rispettivamente Xe2-LPG e Xe2-HPG. A confronto, la generazione Arc era stata presentata con ben quattro microarchitetture diverse, una delle quali (l'architettura Xe-HP per datacenter) è stata infine cancellata in corso d'opera.

La decisione di Intel dipende dalla necessità di ridurre il numero di microarchitetture in lavorazione in modo da ottimizzare lo sviluppo dei driver pensati appositamente per queste ultime. D'altro canto, fino ad ora le GPU Intel Arc sono state colpite da vari problemi lato software e di ottimizzazione, che ne hanno ridotto drasticamente le performance. Non è dunque un caso che Intel si stia preparando al lancio di nuovi driver per le sue schede video di attuale generazione, i quali potrebbero incrementarne nettamente le prestazioni nel gaming.

In un'intervista ad HardwareLuxx, comunque, l'Intel Fellow Tom Peterson ha spiegato che "l'idea alla base di questo cambiamento nel nostro approccio è che abbiamo bisogno di ottimizzare l'hardware per ciascun segmento, costruendo chip separati e separando le verifiche di ciascuno. Ora penso che la cosa veramente importante sia quella di concentrare il nostro focus e pensare alle nostre schede video come ad una IP e ad un business solido e durevole".

In altre parole, la generazione Battlemage avrà solo due microarchitetture, la Xe2-LPG, pensata per i chip destinati ai prodotti mobile come i laptop, e la Xe2-HPG, destinata invece alle GPU per PC desktop. Nessun refresh sembra essere dunque previsto per le GPU per server della serie Xe-HPC, mentre la linea Xe-HP, destinata ai datacenter e al cloud computing sembra essere definitivamente stata accantonata.