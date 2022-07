Intel ARC, clamoroso: ecco tutti i possibili prezzi delle schede video da gaming

Dopo averci stupiti con il reveal a sorpresa della ARC A750 Limited Edition, la nuova linea di GPU da gaming di Intel continua a tenere banco tra gli argomenti più caldi di questa atipica estate del 2022.

Andando oltre il terreno dell'ufficialità, nelle ultime ore in rete è apparsa una slide con tutta la lineup Intel ARC Alchemist, inclusi prezzi e diretti competitor.

Intel è piuttosto consapevole dei suoi mezzi e già da tempo sappiamo che per questa prima generazione il colosso blu ha deciso con determinazione di puntare sulla fascia media del mercato per saggiarne l'entusiasmo. Per questo motivo, nella slide che vedrete in calce in originale (fonte: WCCFTech), scoprirete che in quello che la stessa Intel definisce come segmento Enthusiast non ci sono reali alternative a NVIDIA e AMD.

Si parla, nello specifico, della fascia dai 400-450 dollari in su, vale a dire dalla RTX 3070 e dalla Radeon RX 6750 a salire.

Dalla parte opposta, nella fascia sub-100 dollari o Entry Level pura, troviamo la A310 (4GB - 75W), scheda che Intel avvicina alla GTX 1050 e alla GTX 1050 Ti. Salendo di un gradino, tra i 100 e i 149 dollari e nella parte bassa del mercato Mainstream, Intel colloca la sua A380 (6GB - 75W) insieme alla GTX 1650.

In piena fascia Mainstream, sotto ai 200 dollari, non ci sarebbero reali alternative eccezion fatta per le Radeon RX 6500 XT e 6400. Curiosamente, però, c'è da dire che fino a questo punto per molti si tratterebbe in tutti i casi di prodotti Entry Level, laddove invece il mercato Mainstream è solitamente dominato da proposte come la RTX 3050 ed RTX 3060. Diverso il percorso di Intel, poiché nella sua lineup le schede al vertice sono comunque prodotti in piena fascia media del mercato generale: ne consegue una fascia Performance che, per Intel, parte dai 200-299 dollari della A580 (8GB - 175W), proprio alla stessa altezza della RTX 3050.

Salendo ancora più in alto, troviamo la A750 (8GB - 225W) e la A770 (8/16GB - 225W), che vengono inserite nella parte alta del segmento Performance di Intel, tra i 300 e i 399 dollari, in un mercato popolato dalla RTX 3060 e dalla RTX 3060 Ti sul lato verde e che, fronte AMD, è invece dominato dalla RX 6600 e dalla nuova RX 6650 XT.

Insomma, al netto di una categorizzazione "personale" del mercato, il collocamento assoluto sembra molto realistico. Restano, come sempre, da scoprire i prezzi reali per singola scheda, le performance concrete e i tempi di lancio, pur ricordando che la prossima generazione di GPU NVIDIA e AMD è sempre più vicina.