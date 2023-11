Intel Arc, il nuovo driver fa faville: performance aumentate del 750%!

Dopo l'arrivo della GPU Intel ARC A580 sul mercato, risalente ormai allo scorso mese, il Team Blu ha ripreso a lavorare alacremente sulle sue schede video da gaming. Negli scorsi giorni, l'azienda ha rilasciato un importantissimo aggiornamento dei driver per le GPU Arc, che promette incrementi prestazionali fino al 750%!

Come spiega Tom's Hardware, il nuovo aggiornamento dei driver grafici di Intel introduce sostanziali cambiamenti e ottimizzazioni per i giochi per PC, con incrementi negli FPS medi che toccano il 750% nei videogiochi in DirectX 11 e il 53% nei titoli in DirectX 12. Tra i titoli supportati, inoltre, troviamo tantissime uscite estremamente recenti.

Tra di esse, in particolare, abbiamo Robocop: Rogue City, Call of Duty Modern Warfare III e The Talos Principle 2. Tra gli altri giochi supportati, infine, ci sono Star Ocean II R e Like a Dragon Gaiden: the Man Who Erased His Name: tutti videogiochi da tenere d'occhio a novembre 2023, e di cui trovate già recensioni e approfondimenti sulle pagine di Everyeye.

Accanto al supporto per questi giochi, i driver (la release 31.0.101.4952 per Intel Arc) garantiscono un netto miglioramento ad alcuni titoli un po' più attempati. Per esempio, Halo: The Master Chief Collection ha un incremento del 750% in termini di FPS medi in 1080p con impostazioni Enhanced. Anche il dato di Guild Wars 2 è ottimo: gli FPS medi salgono del 53% con impostazioni grafiche Ultra.

Più ridotto, anche se certamente visibile, è l'incremento prestazionale su Sniper Elite 3 (+37%), su Call of Duty: Infinite Warfare (fino al 20% di FPS in più) e sul trittico composto da Far Cry 5, Far Cry Primal e Far Cry New Dawn (rispettivamente +14%, +14% e +11%). Stupisce infine il dato di World War Z e Yakuza 0, che fanno registrare rispettivamente un +113% e un +154% rispetto all'ultima release dei driver Intel.

Come sempre, il driver è disponibile sul sito web di Intel ed è compatibile sia con le GPU discrete Intel Arc che con tutte le grafiche integrate della medesima linea presenti su build con CPU di generazione Tiger Lake, Rocket Lake o Tiger Lake-H e superiori, fino alle CPU Intel di quattordicesima generazione.