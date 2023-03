L'orrore di Resident Evil 4 Remake conquista Intel ARC: ecco i nuovi driver ottimizzati

Forse è ancora troppo presto per capire le possibili vere conseguenze dell'addio di Raja Koduri a Intel ARC, ma Intel sembra interessata a rassicurare gli acquirenti, proseguendo con la tabella di marcia settimanale di messa a disposizione di driver appositi.

Stiamo parlando dei driver Intel Game On che questa volta, vanno ad offrire una serie di migliorie pensate per migliorare le prestazioni, e di conseguenza l'esperienza utente, nel nuovo rifacimento del classico horror di casa Capcom, Resident Evil 4 Remake.

Inoltre, gli ingegneri di casa Intel hanno lavorato particolarmente a fondo, alla ricerca di migliori metodi di compressione per diminuire la grandezza del pacchetto driver Game On che ammonta a soli 604MB, meno della metà del solito 1.3GB che bisognava scaricare fino ad oggi. Potete trovare i driver 4255 WHQL sul sito ufficiale di Intel, insieme al changelog completo della nuova versione dedicata a Resident Evil 4 Remake.

Possiamo così aspettarci che anche i possessori di schede grafiche della serie ARC avranno la possibilità di godersi al meglio la vecchia (e nuova) avventura di Leon Kennedy in un capitolo che sembra poter emulare il successo della versione originale non solo nell'immaginario dei videogiocatori ma anche per quanto riguarda le vendite, visto che Resident Evil Remake 4 ha avuto un lancio da record su PC.