Intel ARC Druid, la quarta generazione di GPU ha già una data d'uscita?

In attesa di scoprire l'impatto che avrà sul mercato l'arrivo di un terzo competitor nel settore delle schede video da gaming, abbiamo già scoperto numerosi dettagli sulla prima gamma, compreso il possibile prezzo di Intel ARC Alchemist nella sua variante mainstream.

Come se non bastasse, una recente ondata di rumor ha spostato i riflettori sulle successive generazioni di queste chiacchierate GPU, tra cui la quarta, nome in codice Druid. Questo dettaglio, in realtà, era già noto ai più per via della pubblicazione della roadmap ufficiale di Intel ARC, in cui abbiamo anche appreso i nomi delle rispettive architetture.

Allo stato attuale, sappiamo che le prime quattro generazioni saranno:

Intel ARC Alchemist - Xe HPG

Intel ARC Battlemage - Xe2 HPG

Intel ARC Celestial - Xe3 HPG

Intel ARC Druid - Xe Next Architecture

Proprio Druid, come accennato in precedenza, è al centro delle ultime chiacchiere del web, con la sua misteriosa Next Architecture. A parlare è stato theBrycelsRt, profilo ufficiale del Community Advocate di Intel ARC, il quale, in risposta a un tweet di Freeman235 che parlava del 2025 come dell'anno d'uscita della RTX 6090 Super di NVIDIA, ha affermato che "se tutto va bene, potrebbe essere anche il periodo d'uscita di Intel ARC Druid". Un colpo niente male, per quella che si preannuncia come un'agenda fitta di impegni se nell'arco di quattro anni Intel ha intenzione di sfornare ben quattro generazioni. Una all'anno, a differenza dei diretti competitor.