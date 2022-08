Intel ARC: fixati 43 problemi driver dopo la recensione di Gamers Nexus

Mentre la Intel ARC A380 è arrivata negli USA, si attendono ancora notizie certe sul lancio dei modelli di fascia superiore della prima generazione di GPU da gaming prodotte da Intel.

In questo contesto, a un lancio a dir poco travagliato corrispondono delle non sempre lusinghiere analisi sul pacchetto software offerto con questa prima famiglia di schede. Stiamo parlando, nello specifico, di quanto emerso nella recensione della A380 di Gamers Nexus.

A questo proposito, Lisa Pearce di Intel ha spiegato che "Abbiamo ricevuto un feedback onesto dalla stampa durante le recenti recensioni e abbiamo preso a cuore la questione. Ad esempio, abbiamo indirizzato 43 problemi al nostro team di ingegneri dopo la recensione della A380 di Gamers Nexus. Abbiamo corretto 4 di questi problemi entro la fine di luglio. Da allora, abbiamo corretto 21 problemi dell'interfaccia utente nella nostra versione del driver per il 19 agosto, includendo il supporto Day0 per Saints Row e Madden NFL 23, correzioni per arresti anomali di Stray e Horizon Zero Dawn, fix per le prestazioni di Marvel's Spider-Man e correzioni su SmoothSync. Stiamo adottando approcci simili anche con altre recensioni".

Insomma, un'onesta ammissione per un lancio che si preannunciava complesso vista l'enorme quantità di variabili in gioco, ma Intel sta lavorando con umiltà e serietà: "Stiamo continuando a imparare cosa ci vorrà per avere successo. Alcuni dei problemi erano correlati al nostro programma di installazione e al modo in cui scaricava componenti dopo l'installazione iniziale. Questo ci consente di avere un download iniziale più modesto per consentire agli utenti di iniziare più rapidamente. Ma errori imprevisti rendono inaffidabile questo processo e entro la fine dell'anno passeremo a un pacchetto combinato che viene scaricato e installato tutto in una volta. Niente più problemi di installazione".

Nel frattempo, ricordiamo che di recente sono apparsi in rete i punteggi di Ashes of the Singularity per la A580, rimettendo in pista i rumor su questa misteriosa scheda video.