Questa Intel ARC giapponese ha preso alla lettera il concetto di 'Team Blu'

Mentre Acer si prepara a lanciare la sua prima custom Radeon dopo essere diventato l'AIB di riferimento per la gamma Intel ARC nel mercato Global, un produttore giapponese si affaccia sul mercato con le sue custom del team blu.

Stiamo parlando di Kuroutoshikou, un brand specializzato nell'offrire soluzioni personalizzate delle schede video di AMD e NVIDIA a un pubblico principalmente professionale. Nulla di stravagante ma schede dal design solitamente sobrio e minimale e lo stesso parrebbe valere anche per le sue nuove soluzioni Intel ARC.

In effetti, si tratta di schede praticamente rettangolari, con bordi spigolosi e un look total black... o quasi. La loro particolarità sta proprio nei dettagli, ovvero in un PCB completamente blu così come i connettori di alimentazione, del medesimo colore, a richiamare l'identità cromatica del produttore americano.

Intel sarà particolarmente contenta di questa scelta, puramente estetica, a differenza dell'approccio funzionale adottato da MSI per risolvere il problema dei connettori 12VHPWR colorandoli di giallo.

La scheda che verrà prodotta è la ARC A750 e sarà alimentata da due connettori a 8-pin. Sarà presente anche un leggero overclock di fabbrica, che porta le frequenze fino a 2.2 GHz.

Curiosamente, la scheda avrà come chip grafico l'ACM-G10 da 28 Core e non la versione a 32 Core. Oltre a Kuroutoshikou, Intel può contare anche su AsRock, Acer, Gunnir, MSI, Gigabyte e Sparkle. Una schiera di partner che si allunga sempre di più, confermando i timori di NVIDIA sul terzo player, che diventa ogni giorno più "scomodo".