Intel Arc, Gigabyte inizia a vendere le versioni custom: si parte da A310 e A380

Dopo che un driver ha migliorato le prestazioni delle GPU Intel Arc su giochi estremamente noti come League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive, arriva oggi la notizia che i primi partner di Intel hanno iniziato a vendere le loro versioni custom delle schede video del Team Blu.

Nello specifico, spiega Tom's Hardware, Gigabyte ha iniziato a vendere due GPU Intel Arc in versione custom, basate rispettivamente sulle schede video Arc A310 e Arc A380 del colosso di Santa Clara. Si tratta in entrambi i casi di schede video entry-level, ma ciò non significa che il prodotture di Taiwan non possa, in futuro, iniziare a vendere anche delle versioni brandizzate dalla Intel Arc A770, la GPU di gran lunga più interessante dell'intero parco di Intel.

C'è solo un piccolo problema: per il momento, le Intel Arc di Gigabyte sono limitate a pochissimi mercati, ovvero quello della Russia e quello del Kazakistan. Difficile pensare di importare le schede video in Europa, vista anche la situazione attuale in Russia, mentre non è chiaro se sarà la stessa Gigabyte a lanciare le due GPU custom anche su altri mercati.

In ogni caso, la scheda grafica entry level è denominata Arc A310 WindForce 4GB ed ha un sistema di raffreddamento daul-fan brandizzato Gigabyte. La GPU, con 4 GB di VRAM, dovrebbe essere perfetta per i Mini-PC e per tutti coloro che non hanno necessità di una scheda grafica particolarmente performante.



L'altra scheda venduta da Gigabyte è invece la Arc A380 WindForce 6GB, che ha 2 GB di VRAM in più della GPU "base": pare inoltre che l'AIB voglia anche mettere in commercio una Arc A380 Gaming OC, sempre da 6 GB di memoria, con un raffreddamento triple-fan e un overclock di fabbrica della VRAM. La parte più interessante delle schede è comunque il loro prezzo, dal momento che esse sono vendute tra i 140 e i 200 Dollari (o equivalente in Rubli) sul mercato russo e su quello kazako. Ora non resta che aspettare un eventuale arrivo delle GPU anche in Europa.