Intel ARC, le GPU desktop posticipate al Q3 2022? Facciamo chiarezza

L'attesa per le GPU da gaming di quello che ormai viene considerato a tutti gli effetti come il "terzo player" potrebbe prolungarsi ulteriormente. Dopo l'annuncio di Intel ARC per notebook, schede video ormai in dirittura d'arrivo, sembra che per le GPU desktop servirà ancora qualche mese.

Nel corso del lancio ufficiale, Intel non si è sbottonata più di tanto nel fornirci reali informazioni sull'arrivo di queste schede, ma numerose fonti sembravano concordare sulla sua collocazione nel Q2 2022. Secondo quanto riportato da Enhusiastic Citizen, che già in passato aveva dimostrato la sua affidabilità su Intel, le ultime indiscrezioni collocherebbero il secondo lancio di Intel ARC Alchemist a cavallo tra la fine del Q2 e l'inizio del Q3 2022.

Nonostante la stessa Intel non abbia posto un particolare accento sulla data di lancio, per qualcuno questo potrebbe suonare come un clamoroso posticipo, ma potrebbe non essere così.

In effetti, a margine dell'evento di fine marzo 2022, Intel mostrò il design di Intel ARC Limited Edition, una scheda video con una livrea ampiamente rimaneggiata rispetto alle prime foto del modello reference apparse in rete. Non si tratta, come suggerisce il nome, del design della gamma, bensì di un'edizione a tiratura limitata che uscirà "nell'estate del 2022", come recita il teaser dell'azienda.

A questo punto, quindi, è possibile che indirettamente sia stata la stessa Intel a confermare l'uscita di Intel ARC desktop a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre.